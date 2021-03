On n'imagine pas 007 sans sa vodka martini mais surtout... sans caviar ! Aujourd'hui, Marie-Hélène Baylac nous conte la fascinante histoire de ces petits oeufs noirs, entre l'impériale Russie et la France républicaine. Et dans cet Instant Gourmand, nous saurons, enfin, comment déguster le caviar de la meilleure des façons !