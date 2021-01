Le célibat, un tabou ?

"Alors, t'as toujours pas trouvé le prince charmant ? " cette question, qui semble anodine ou que nous avons peut-être deja posée, peut littéralement blesser une personne qui souffre de son célibat. Rarement choisi, ce dernier subit une réelle pression sociale. Comment en sortir ? Le célibat peut-il rendre heureux ? Quelle fecondité au monde quand on est seul ? Autant de questions que nous posons à Guiral Ferrieu, co-fondateur de l'appli gratuite de rencontres chrétiennes HEAVN et Bernadette Richard, très impliquée dans les réflexions et l'accompagnement autour des questions de célibataires, notamment grâce à l'association Brins de Vie. Rencontres.