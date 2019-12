Le Ch'ty Café, lieu de vie et d'échange

Le Ch'ty Café est un lieu pas comme les autres. Sur place, un café, un bar, une brocante et de la bonne humeur. On s'intéresse aujourd'hui à leur programme pour les fêtes de Noël et le mois de Janvier en compagnie d'Anne Le Brigant au micro d'Arthur Roudaut.



Pour plus d'informations rendez-vous sur : www.facebook.com/Chty-Coz-Café-brocante-301354000035334/