Le chais d'hier et d'aujourd'hui

Pour cette nouvelle saison du Sentiment Géographique, on commence en mouvement! rencontre avec Cécile Loyer, danseuse et chorégraphe. Elle vit et travaille à Vatan dans l'Indre. Le chais familial est devenu l'atelier de résidence d'artistes La Pratique. Dans ce premier épisode, on revient un peu sur l'histoire du lieu.