Le Chambon- Feugerolles : centre social CRE'ACTIFS

Toutes ces activités sont accessibles avec une participation très modique et CRE'ACTIFS est ainsi un centre social très sympathique, ouvert à tous, et comme vous l'avez entendu , c'est un lieu d'entraide et d'amitié, dans lequel de nombreuses personnes s'engagent avec enthousiasme. il fait bon vivre au Chambon-Feugerolles.