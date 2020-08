Le chanvre, une plante pleine d'avenir

La culture de chanvre agricole, à ne pas confondre avec le cannabis psychotrope, fut autrefois une force de la Sarthe qui lui consacre d'ailleurs deux musées. Elle se relance peu à peu non seulement pour les fibres de cette grande plante utilisées dans le bâtiment et pour produire du papier, mais aussi pour ses graines. Très riches en protéines et en oméga trois, elles se consomment telles que ou dans des en-cas. Plus de précisions en compagnie de Yanne Boloh.