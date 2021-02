Le cheval au coeur de l'enseignement

A Saint Cyran du Jambot, petit village au nord-ouest de l'Indre, se trouve un Lycée agricole privé très particulier.



De la 4ème à la licence 3 professionnelle, les élèves sont plongés en pleine nature au plus près des animaux et en particulier des chevaux.



Un cadre familial et épanouissant pour ces jeunes destinés à travailler dans la filière équine, que nous raconte la directrice des lieux, au micro de Jean-François Mézières.