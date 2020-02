Le choix du "fait maison" revendiqué par Restoria 2/2

La marque de territoire« Produit en Anjou » est aujourd'hui affichée par près de 130 entreprises.



Découvrez cette semaine, le second volet de l'interview de Philippe Comte, dirigeant de Resoria. Cette entreprise de restauration collective livre notamment des cantines scolaires et des établissements de santé.



Privilégiant le "fait maison", Restoria cuisine elle-mêrme ses propres plats. En s'approvisionnant auprès d'une foule de producteurs locaux. Un gage de goût et de qualité.