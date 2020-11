Le chrétien doit-il être joyeux ?

La joie de l'Evangile... c'est pour la théorie, mais en pratique quel est notre devoir de chrétien en terme de joie ? Comment la vivre et la mettre au service des autres ? Eléments de réponse avec nos témoins du jour : Amaru Cazenave (Jesus Box), Claire Yon (Diocèse d'Angers), Père Julien Hélie (prêtre diocésain) et Anne-Elmire et Aurélien, jeunes missionnaires membres des Wemps. Rencontre.