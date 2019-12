Le Christ de la Croix de mission

Jacques Stribick et Marie-Eve Maret, de l'association ARCO, nous présentent les travaux de rénovation en cours, à la fois sur la Croix de 25m et sur le Christ en bronze qui va être redoré à la feuille d'or, à la suite d'une souscription à laquelle chacun est invité à participer et qui rencontre un large succès.

Soyons fiers de notre patrimoine et de cette Croix qui est la plus haute Croix du monde avec un Christ représenté.