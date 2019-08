Le cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay

Si vous visitez la cathedrale du Puy en Velay vous pensez avoir fait le tour en la parcourant et bien détrompez-vous. Juste à coté il y a aussi le cloitre sans compter que de nouveaux espaces sont désormais accessibles à la visite pour le grand public. On notre feuilleton cette semaine. On retrouve Stéphane Marcelot en compagnie de Sylvain Bruand, agent du patrimoine au centre des monuments nationaux



Le cloître de la cathedrale du Puy en Velay, un feuilleton signé Stéphane Marcelot de rcf haute-loire