Le collectif TOPOS collecte la parole des habitants à Saint-Brieuc

Ils sont trois sur le projet Méta Locaux, projet en cours sur le quartier de Balzac à Saint-Brieuc et vous donne rendez-vous chaque vendredi soir ainsi que pour la restitution les 26 et 27 septembre 2020 pour présenter leur residence à la Villa Rohannec'h et leurs rencontres avec les habitants. Aurélie LEMAITRE, Etienne SIBERIL et Diane GIORGIS au micro de Jean-Sébastien PATUREL