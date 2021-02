Le collectif Touraine Insertion

Dans l'émission SOLICAP de ce jeudi 04 février, Etienne Dubois reçoit Mme Céline BLIN, coordinatrice du collectif Touraine Insertion, structure créée en 2016 qui accompagne les travailleurs sociaux qui œuvrent dans les associations solidaires en Indre et Loire et dont l'objectif est de favoriser l'insertion par l'activité économique des personnes éloignées de l'emploi.

Les champs d'action sont variés et les pistes d'accompagnement nombreuses.