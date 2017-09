Tom a 6 ans et souffre d'une maladie génétique très peu connue : la maladie de Pompe. Géraldine, sa maman et son papa Gérald, font tout pour permettre à Tom de vivre toutes les joies que son état permet.

Géraldine a ouvert son coeur au micro de RCF, dans la maison familiale de Roche-la-Molière où Tom vit entouré des siens.

Elle nous présente son livre : " Ma vie pour sa vie " aux éditions de Phénicie et l'association " Le combat de Tom " qui rassemble tous ceux qui agissent pour que Tom puisse continuer à vivre.

Le combat de Tom, 13 rue Daniel Kawka Roche-la-Molière, à suivre aussi sur la page facebook qui compte plus de 48 000 abonnés.