Le concert de Kindred

« Kindred » peut se traduire en français par “lien de parenté”, et c’est tout naturellement le premier des liens qui unit ces deux frères, passionnés de musique.



Au delà de la connexion affective, c’est une connivence musicale qu’ils vous proposent.Dans un style pop/folk/rock, en français et en anglais, ils embarquent vos oreilles, vos têtes et vos coeurs, pour un moment de musique sincère et authentique.



De la composition originale à la reprise de grands tubes indémodables, vous allez être charmés par l’énergie, la complicité, et la fraîcheur de ce duo fraternel pétillant.