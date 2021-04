Le concert de Monsieur Jules

Passionné par les mots, Monsieur Jules, aime proclamer ses maux et sa Poezik. Accompagné par son fidèle ami pianiste Lucien Didier, Julien navigue sur des univers chantés, parlés, contés...



Sans aucune prétention, il tend à changer son monde sans empiéter le leur… On ne choisit pas ce qu'on est… On fait au mieux pour le partager. Slam et chansons au programme avec celui qui, nous le découvrirons, a bien plus qu'une seule corde à son arc artistique.