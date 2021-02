Le Concert du Baratin de la joie

A l'occasion de la sortie de « Mikro Fatsoli », leur dernier 5 titres, les ardéchois les plus rock'n roll qui soient sont de sortie et de visite dans nos studios privadois.

Avec près de 450 concerts dans toute l'Europe entre 2002 et 2013, le Baratin de la Joie s'est reformé en 2018, pour le plus grand plaisir de ses nombreux fans et avec l'ambition d'aller séduire un public plus jeune qui ne les connaitrait pas.



Une émission haute en couleur et en guitares saturées, de quoi nous aider à patienter encore avant la reprise des concerts.