TOUS LES JEUDIS DANS LE BLOC NOTES DE 12H20 ET 19H12

« Virgule, ce sont quelques minutes d’antenne que je vous offre, une virgule dans nos programmes, pour me raconter une anecdote originale de votre vie. Vous avez été attaqué par des vautours, vous parlez 18 langues, on vous a volé votre voiture mais on vous l’a ramené le lendemain… Racontez-moi vos histoires simples ou extraordinaires, nous allons en rire ensemble. Car enfin : Elle est belle la vie, Non ? »