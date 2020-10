Le confinement vu avec humour par le Père Christophe Peschet

Couvre-feu, (dé)confinement, masques et autres gestes "barrière" sont des réalités de notre quotidien. Si tout cela est parfois pesant, on peut aussi en parler avec humour. C'est ce à quoi nous encourage le Père Christophe Peschet. Prêtre dans l'Orne, il a publié chaque jour entre le 17 mars et le 31 mai dernier, des dessins humoristiques sur sa page Facebook et le site de la paroisse Bienheureux Marcel-Callo. Dessins que l'on peut retrouver désormais dans un livre "Confinement, déconfinement et autres raffinements" (éd. Librairie Publica), sélectionné pour le prix de la BD chrétienne du festival d’Angoulême 2021.

Un dessin par jour pendant le confinement

"Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra." (Mt 6,6) Quand il a appris, le 17 mars dernier, que la France entrait en confinement, "aussitôt" le Père Peschet à "pensé à ce verset". Il en a fait un premier dessin, puis d'autres ont suivi, au rythme de un par jour. Lui qui avait l'habitude de publier des dessins humoristiques sur internet décide de se lancer à nouveau, a eu "pas mal d'échos, de retours positifs". Une façon d'accompagner ses paroissiens confinés avec des petits traits d'humour spirituels et facétieux.



©Père Christophe Peschet ©Père Christophe Peschet

Un prêtre dessinateur

Le village de Flers, c'est là où Christophe Peschet est né, en 1970. C'est aussi là où il exerce son ministère de prêtre... "Je ne suis pas un grand aventurier", dit-il en souriant. Entré au séminaire de Caen en 1998, lui qui dessinait depuis l'enfance sans avoir jamais pris de cours, s'est rapidement fait une réputation en croquant ses professeurs pendant les cours. Et à force de cultiver ses talents, il s'est fait repéré au sein de l'Église. En septembre 2019, la Conférence des évêques de France (CEF) lui a demandé d'illustrer les interventions lors de l'université d'été des communicants en Église.

l'humour pour Changer de regard sur l'Église

Dans le chapitre "Autres raffinements" de son livre, le Père Christophe Peschet publie des dessins plus anciens, qu'il a réalisés au cours des dernières années. Influencé par la série de bande dessinée "Le Chat", de Philippe Geluck, il tente à travers son art "d'apporter un regard décalé, humoristique et bienveillant sur l'Église". Il précise aussi que "parfois, le dessin est moins drôle que propice à la réflexion..."

Émission enregistrée en duplex avec RCF Orne