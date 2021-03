Le confinement vu et illustré par Emilie Chedid

Emilie Chédid réalise ses premiers courts-métrages dès l'âge de 14 ans avec son frère Matthieu et leurs copains de l'époque. Sans son bac en poche, elle entame de nombreux stages dans le doublages et sur différents tournages et, grâce à cet apprentissage “sur le terrain”, réalise à l'âge de 20 ans son premier documentaire qui remportent trois prix au Festival du Forum des Images.

Depuis 1996, elle collabore étroitement avec son frère Matthieu sur la création et l'évolution du personnage -M-, en tant que réalisatrice (clips, dvds, documentaires, captations et video projections) et en tant que directrice ou conseillère artistique (Artwork, site internet, scénographie).



C'est le premier ouvrage écrit et illustré par Emilie Chedid, Il est édité à compte d'auteur par EMIL EDITIONS : C'est l'histoire d'un gros c.. de virus qui bouleverse notre monde dans sa globalité. Qui nous envahit de peurs, de contrariétés.Qui nous pousse à faire le point à trouver du sens et nous invite à optimiser notre furtif passage sur terre avec le désir absolu de transmettre : équilibre, solidarité et amour. Comme un journal intime illustré, Ghost Clusters relate son quotidien avec humour et poésie. Ses deux filles, sa famille d'artistes, son amoureux l'accompagnent tout le long de cette histoire. La vision qu'elle partage de cette année 2020 sous Covid, nous livre un éclairage touchant sur notre état de résilience face aux changements et aux circonstances imprévues.