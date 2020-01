Le Consul de France

David Dannevoye est né à Namur et est d’origine bretonne. Ce franco-belge est nommé Consul honoraire de France à Namur depuis mai 2019.

David Dannevoye a commencé sa vie professionnelle, tout en poursuivant ses études, comme steward pour la compagnie aérienne belge Sabena/Sobelair. En 2002, tout jeune diplômé, il a été engagé comme responsable Communication et Relations extérieures pour le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles en ayant fait un bref passage à la Chambre des Représentants de Belgique comme attaché parlementaire en 2004. Son travail lui permet d’évoluer sur le plan international, principalement au sein de la Francophonie, en participant activement à la vie de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF).

Son expertise en communication lui a permis de s’investir notamment dans le réseau francophone belge des communicateurs publics dont il a assuré la vice-présidence. Il participe également chaque année au Forum des communicateurs publics de France et a organisé plusieurs rassemblements internationaux dans le cadre de ses fonctions. Il est également traducteur-juré en langue espagnole pour les Tribunaux de l’arrondissement de Namur-Dinant-Philippeville.

Au-delà de sa carrière professionnelle, David Dannevoye est fortement engagé dans le monde associatif, qu’il soit culturel, sportif ou folklorique. Par le passé, il a été administrateur, entre autres, du Festival de Danses et Musiques du Monde de Jambes/NAMUR, de Jambes en Fête et des Auberges de Jeunesse de Belgique.

Il est actuellement Président d’un des 12 quartiers, co-organisateurs des Fêtes de Wallonie à Namur. Il est membre de l’Union des Français de Namur et de la Société française de Bienfaisance dont il a assumé la Présidence.