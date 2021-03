Le conte et l'écologie

Étymologiquement le mot CONTE vient du verbe conter qui signifie faire un récit. Traditionnellement le conte est un récit oral qui se raconte à voix haute et qui se transmet de génération en génération.

Comme tout récit pédagogique, le conte à une morale cachée.

Le récit reste avant tout initiatique et le lecteur va suivre, tout au long du parcours, l’évolution du héros.

Il va le voir grandir, prendre conscience du monde qui l’entoure et devoir faire des choix. Le conte va lui servir de repère.



Pour nous éclairer sur ce sujet nous avons choisi d’inviter Laurent Azuelos, muziconteur.

Il est botaniste et travaille au Conservatoire botanique national du Bassin parisien, il est aussi musicien et chanteur

Dans le cadre de l’association Muziconte Nature, il développe des contes musicaux et des balades contées ludiques et musicales ainsi des animations botaniques qui suscitent l'imaginaire