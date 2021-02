Le courage de ma mère de Georges Tabori mis en scène Danid Ajchenbaum

George Tabori, auteur scénariste, romancier, nouvelliste, auteur et metteur en scène, directeur de théâtre, chef de troupe et comédien, né hongrois en 1914 à Budapest, et décédé britannique en 2007 à Berlin. Il est envoyé par son père en apprentissage à Berlin en 1932 et 1933. Puis il émigre à Londres en 1935 pour rejoindre son frère aîné. Il adopte la nationalité britannique, devient journaliste à la BBC et traducteur ; d’abord correspondant de guerre en Bulgarie et en Turquie, il s’engage dans l’armée britannique en 1941 et est affecté au Proche-Orient, où il écrit son premier roman. En 1943, il rentre à Londres et travaille de nouveau à la BBC. Ses parents sont déportés. Seule sa mère survit.

Un homme seul en scène, George Tabori lui-même, enregistre ses souvenirs, et nous raconte une histoire incroyable : sortie pour aller jouer au rami chez sa sœur, sa mère est arrêtée par la police hongroise et parquée dans un train à bestiaux en direction d’Auschwitz. Pendant qu’il nous conte cette histoire sa mère intervient dans le récit, le corrige. Mais estelle encore vivante, cette mère dont il ne parle qu’au passé ?



La Compagnie Calvero

Roland Timsit crée la Compagnie Calvero en 1996 pour l’exploitation de son spectacle de clown Chapo dans le métro, qui sera joué plus de 200 fois, en France, en Roumanie et en Israël. La Compagnie Calvero a depuis produit de nombreux spectacles de différents metteurs en scène, tels que Jean Négroni, compagnon de Vilar, pour Le Contrat, de Slawomir Mrozek, ou Isabelle Ganz, pour Permission de jardin. En 2013 Roland Timsit met en scène au festival d’Avignon Off deux spectacles, La Carte du temps - Trois visions du Moyen Orient, de Naomi Wallace, avec notamment David Ayala, spectacle qui sera repris au Théâtre 13, à Paris, en 2015, et Thermidor Terminus, la mort de Robespierre d'André Benedetto. La Compagnie Calvero a créé avec l’Orchestre de Chambre de Paris le conte musical Malek et Zarafa, qui réunissait sur scène 12 musiciens, une chanteuse lyrique, deux comédiens et un chœur de 50 collégiens.

Roland Timsit est comédien, metteur en scène, clown et mime. Il travaille avec des metteurs en scène tels qu’André Engel, d’Irène Bourdat et Annabelle Playe. Il est l’interprète de Chapo dans le métro, qui tourne longuement en France et à l’étranger. Il a interprété le rôle de Narcisse dans Britannicus, mis en scène par Bernard Pisani, l'Aubergiste dans Le Miracle ordinaire d’Evgueny Schwartz, mis en scène par Laure Favret. Récemment, il a joué dans Place, de Tamara Al Saddi, qui a remporté le prix du jury et le prix des lycéens au festival Impatience