Le déconfinement et la nature

Tout d’abord la pollution sonore a disparu : elle nous a permis d’entendre les oiseaux. Et, aussi, les chants des oiseaux ont été plus efficaces. La communication entre les oiseaux a sans doute permis à certaines espèces rares de trouver plus facilement un partenaire. Un merle noir qui chante, c’est une bonne nouvelle !

On a aussi vu un certain nombre d’animaux se réapproprier l’espace en l’absence de l’homme, qui se sont approchés des habitations. Des cannes à Paris, des cerfs en région parisienne, des chevreuils dans notre région. A Venise on a vu dans les eaux des canaux redevenus limpides des dauphins, des pieuvres et aussi dans le ciel des fous de bassan et des cygnes.L’association France Nature Environnement a noté le retour d’espèce menacé comme " "Un couple de Gravelot à collier interrompu, qui a fait son nid juste devant l’accès à la plage de Quiberon ! ».

Côté végétation c’est la même chose, en l’absence d’activités humaines, la végétation s’est étendue, et l’absence de coupe favorise la bioviversité.

Ainsi, il est recommandé de ne plus tailler les haies ou d’élaguer les arbres avant fin juillet afin que les animaux puissent nidifier en paix.

A l’heure du déconfinement, nous ressentons un besoin de nature, de grand air et c’est bien normal, ne nous en privons pas !

Néanmoins nous sommes des millions dans ce cas dans nos départements «verts » à pouvoir le faire : aussi les associations de protection de l’environnement nous mettent en garde contre la destruction involontaire d’animaux et de plantes qui se sont réappropriés ces espaces désertés.

Il s’agit donc d’éviter de fréquenter intensément les berges des rivières et de tous les cours d’eau comme les hauts de plage et de rester sur les sentiers balisés. En voiture, il va falloir être attentif aussi aux sorties d’animaux comme à la présence d’animaux dans les espaces inoccupés depuis deux mois dans les écoles, les terrains de sport ou les chantiers.

Au final, Le confinement nous a sans doute fait prendre conscience de l’importance de cette nature dans notre vie, et du manque que peut engendrer son absence.

Combien de remarques avons nous entendu : « On a de la chance d’avoir un jardin", ou, à l’inverse, « Depuis deux mois dans mon studio, je craque de ne pas pouvoir aller au parc Balzac qui est à 5mn à pied de chez moi ».

Il est évident que la présence ou l’absence de nature a contribué fortement à la qualité de vie confinée.



Paradoxalement, le confinement peut nous avoir rapproché de la nature si nous poursuivons nos expérience intimes avec le vivant, celle de prendre le temps de voir un insecte butiner ou regarder une plante fleurir.

Nous le ressentons : Nous avons besoin de nature dans notre quotidien.

Et tous les travaux de psychologie le démontrent : lorsqu’on se trouve dans un espace de nature avec des plantes et des animaux, alors se déclenchent des stimuli neurologiques vertueux : la nature contribue notamment à la santé psychique, à la restauration de l’attention, la diminution du stress.

C’est pourquoi l’accès à tous à la nature chaque jour est un enjeu à travailler.