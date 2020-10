Le défi de Tony Virissel

Les 18, 19 et 20 septembre dernier, Tony Virissel, spécialiste de trail et originaire de Saint-Paul-en-Jarez, a réalisé un Défi exceptionnel : courir 350 kms à pied, le long de la Via Rhona, entre Saint-Romain-en-Gal et Aigues-Mortes.

Son objectif : récolter des fonds pour des enfants et des adultes en situation de handicap, au profit de l'Association Killian, dont RCF saint-Etienne est partenaire depuis plusieurs années.

Malgré des conditions météo très difficiles, l'esploit a été accompli : Tony, accompagné de son équipe, est arrivé, exténué mais ravi, à Aigues-Mortes dans la nuit de dimanche à lundi !

Plus de 3 500 euros récoltés pour 350 kms de course : Bravissimo Tony et bravo à toute l'équipe du défi Killian

Une réalisation par zoom de Jean-Marc Chazot