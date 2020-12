Le Déni du Christianisme

Marqué par la Révolution qui frappa sa famille durement, François-René de Chateaubriand, né à Saint-Malo et élevé à Combourg, publia un immense ouvrage apologétique en 1802, intitulé le

"Génie du christianisme ». Alors en exil en Angleterre, le futur ambassadeur voulait souligner la beauté et la sagesse de la religion chrétienne affectée par la philosophie des Lumières et la tourmente révolutionnaire.