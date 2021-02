Le dictionnaire amoureux de l'inutile de François Morel

Après des études littéraires et un passage à l’École de la Rue Blanche (ENSATT), François Morel entame une carrière de comédien et entre dans la troupe de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff. On le connait pour son rôle de Monsieur Morel dans les Deschiens sur Canal + de 1993 à 2000. Entre novembre 2007 et 2009, il joue Les Diablogues de Roland Dubillard avec Jacques Gamblin, au Théâtre du Rond-Point et en tournée, dans une mise en scène de Anne Bourgeois.

Parce qu’il adore la chanson et le théâtre, il écrit en 2006 ses propres textes de chansons pour le spectacle Collection Particulière mis en scène par Jean-Michel Ribes au Théâtre du Rond-Point. et écrit des chansons pour Norah Krief, Natalie Miravette, Juliette, Juliette Gréco, Anne Baquet, Maurane, François Fabian…

Il crée en mai 2018 son spectacle sur Raymond Devos « J’ai des doutes » : en tournée dans toute la France depuis, au Rond-Point en décembre 2018 et à la Scala en novembre et décembre 2019. Il reçoit en 2019 le Molière du meilleur comédien dans un spectacle de théâtre public ainsi que le Prix Humour de la SACD. Son dernier spectacle : à la Scala en janvier 21 « Tous les marins sont des chanteurs » avec Gérard Mordillat, Antoine Sahler et Amos Mah.

Acteur dans les films de Etienne Chatiliez, Lucas Belvaux, Jacques Otmezguine, Christophe Barratier, Michel Munz et Gérard Bitton, Guy Jacques, Pascal Thomas, Gérard Mordillat, Pierre-François Martin Laval, Jean-Michel Ribes, Tonie Marshall, Jean-Pierre Améris et dans la série Le Baron Noir Pour Canal +.

Cinq recueils de ses chroniques à France-Inter sont sortis chez Denoël : « L’air de rien » « Je veux être futile à la France », « Je rigolerais qu’il pleuve », « Jamais la même chose » et le dernier en septembre 2019 « Je n’ai encore rien dit ».

La recension de tout ce qui semble ne servir à rien et qui pourtant paraît indispensable... faire des ricochets au-dessus de la rivière, des cocottes en papier, l’expression « peigner la girafe ». Ce serait un livre impossible, tant la notion d’inutile est sujette à caution. L’homme est-il plus utile que la langouste ? La pomme de terre est-elle plus indispensable que le liseron ? L’idiot du village moins nécessaire que le membre de l’Institut ? Ce serait un livre qui musarderait, vantant les mérites de la grasse matinée et des contrepets dans les discours des ministres… François et Valentin Morel sont père et fils. Le premier parle à la radio, le vendredi matin sur France Inter et monte sur les planches ; il a la drôlerie des années 50 mêlées à l’humour d’aujourd’hui. Le deuxième a fait une école de cinéma privée avec l’espoir de devenir réalisateur.