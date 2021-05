Le dispositif du PRE-APPRENTISSAGE à l'UIMM: info le 25 mai prochain

Développement personnel, prise en compte de vos envies et de vos capacités, pédagogie innovante, 3 principes qui traversent tout le dispostif du Pré-apprentissage au CFAI Loire Drôme Ardèche.

Il s'agit de recruter des jeunes qui ne savent pas vers quoi se direiger en termes de formation et de métiers. Or l'industrie est un vréritable vivier, et noatmment dans le département de la Loire.

Le 25 mai prochain démarre la session 2021.

Pour bien comprendre ce dont il s'agit, amv vous propose ce reportage au coeur de la Cité des entreprises à Saint6etienne. Vous rencontrerez avec elle, Géraldine Groléat, coordinatrice, Maxime Ferret ancien apprenti et actuel chef d'entreprise et Couacou, élève en formation.