Le domaine du Gros-Chesnay 1/3

Chef Graffiti est de retour sur RCF Sarthe. Et en ce mois de Juin, il a posé son panier et son micro à Fillé-sur-Sarthe, au domaine du Gros-Chesnay. Un havre de paix, un jardin-potager où la nature peut s'exprimer et se développer en toute quiétude.



Ici, pas d'engrais chimique, respect des plantes, création de nichoirs à oiseaux ou à insectes, ou encore création de haies vives et d'espaces pour l'habitat des lièvres, hérissons et autres animaux utiles au maintien d'un biotope équilibré.



Pour nous guider dans se petit bout de paradis, Sylvain Picard, jardinier émérite du domaine du Gros-Chesnay.