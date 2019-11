Le Droit des enfants remis en question en France à cause de la pauvreté

Nous fêtons cette semaine le 30ème anniversaire de la signature de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant.

Des droits qui sont encore compromis, y compris en France, notamment à cause de la pauvreté.

Marie-Claude DUMAS, Chantal JULLIEN, et Leatitia d'ATD Quart-Monde et Françoise FURNON de l'association Plus rien sans toît, en témoigne dans cette émission Tous Ensemble sur RCF Saint-Etienne.