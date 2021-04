Le fabuleux destin de Sheila

Le premier succès de Sheila "L'école est finie" sort le 13 février 1963, et bat des records en atteignant jusqu'à 25000 ventes par jour. Les jeunes filles, qui se reconnaissent en elle, adoptent son uniforme composé d'une jupe écossaise et d'un chemisier blanc. La jeune fille aux couettes devient phénomène social. Numéro 1 des ventes, Sheila détrône les idoles déjà en place et vole la vedette à Claude François, Johnny Hallyday et Eddy Mitchell qui partagent habituellement le haut de l'affiche. Elle vivra dès lors une célébrité exceptionnelle pour devenir la chanteuse la plus populaire de sa génération. Ses titres se classent non seulement parmi les meilleures ventes françaises mais font des incursions régulières dans les hits étrangers (Argentine, Belgique, Canada, Espagne, Grèce, Israël, etc) et sont repris en différentes langues.



France 3 a consacré en Janvier 2013 un remarquable documentaire à la chanteuse, dont la vie défile comme un roman à tambour battant, des fausses rumeurs aux vraies traversées du désert.

venue d'ailleurs

Dans Venue d'ailleurs, Sheila se livre personnellement et s'exprime sur des sujets fragiles, intimes et douloureux, comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Jusqu'à faire référence à son prénom de naissance, Annie, pour exprimer à quel point elle a été touchée par l'épisode qui a inspiré La Rumeur.