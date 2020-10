Le Festival du Fauteuil Rouge : cinéma et handicap

Bernard Moulin est un des membres de l'équipe qui anime le cinéma associatif de Tence. Il nous présente la seconde édition du festival Le Fauteuil rouge, cinéma et handicap qui aura lieu du 6 au 13 mars à Tence et dans des villages de la communauté de commune du Haut-Lignon.

Autour du thème Cinéma et handicap, ce sont des films, des conférences, des rencontres, des animations à destination de tous les publics depuis les élèves des écoles et du collège jusqu'aux résidents des EHPAD ! Avec le soutien des collectivités et l'engagement de nombreux bénévoles, cette seconde édition prend de plus en plus d'ampleur. Elle est accompagnée par Shandistinction, le cabinet conseil pour un handicap intégré.

Le programme complet est à retrouver sur : Festival du Fauteuil Rouge.

Vous pouvez soutenir le Festival en allant sur la plate-forme en ligne

https://www.helloasso.com/associations/cinetence/collectes/festival-du-f...