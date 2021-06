Le Festival "Terre Art'ère" à Plérin, 10e édition en 2021

7 artistes plasticiens, 3 espaces thématiques, des ateliers artistiques de sensibilisation environnemental et des visites commentées pour la 10e édition du Festival "Terre Art'ère" pour ce printemps et été 2021.

Présentation avec

Christine Daniel adjointe à la culture à la vie associative et au jumelage

Mickaël LECOQUEN, programmateur du Centre culturel "Le cap" et

Virginie LORO, médiatrice culturelle pour la ville de Plérin