Le foot pourri par l'argent

Je ne lis jamais le quotidien « L’Equipe » et c’est un tort. Au-delà des résultats sportifs, on y trouve aussi des informations économiques très intéressantes sur le business du sport français qui permettent d’oublier un instant les affres d’une dictature sanitaire menée tambour battant!

Qui lit-on?

Une étude passionnante sur les salaires des joueurs de foot français et celui des entraineurs qui montrent, s’il en était besoin, que la crise ne touche pas tout le monde. Loin s’en faut…

Sans tomber dans une démagogie populiste ou populaire, certains chiffres cités par l’Equipe font froid dans le dos