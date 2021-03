" Le Foreztival se réinvente en 2021 ! Avec Marion Berthet, chargée de communication, nous revenons sur la belle aventure du Foreztival, ce projet associatif né à Trélins et qui s'est développé d'année en année, jusqu'à rassembler 35 000 spectateurs sur 3 jours en août 2019, avec 60 bénévoles actifs actifs toute l'année et plus de 600 mobilisés pendant ces 3 jours de musique et de fête.

L'édition 2021 est elle malheureusement annulée mais l'équipe nous proposera “ Le Tour du Forez en 87 jours ”. De mai à juillet, 87 animations originales se déploieront dans les 87 communes de Loire-Forez agglomération !

Une réalisation par zoom de Jean-Marc Chazot