Le Gaec du Lathan, du pis de la vache au pot de yaourt !

Né de la fusion de trois fermes de Longué-Jumelles en 1992, le Gaec du Lathan produit 1,5 million de litres de lait par an. Depuis 2009, il en fait des yaourts, de la tomme et du fromage blanc, produits à la ferme et vendus sous la marque "Douceur angevine". Ils fournissent notamment les cantines scolaires d'Angers, explique Laurent Corvaisier, l'un des associés du Gaec.