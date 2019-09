Le Grand Refuge de la SPA de l'Orne à Pervenchères est un lieu unique dédié au bien-être des équidés. Chevaux, ânes et poneys, victimes de maltraitance ou d'abandon. Le site représente un peu plus de 100 hectares. Un site que vous pouvez visiter ce weekend. Portes ouvertes les 5 et 6 octobre de 10h à 17h30. Nous avons fait la visite avec Stéphanie Girard chef d'équipe administratif.