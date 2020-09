Voici l'un de ces mets injustements moqués, dédaigné et honni par les snobs et les bourgeois. Et pourtant, quel fumet se dégage de ce hareng. Aujourd'hui, Marie-Hélène Baylac nous conte l'histoire de ce poisson mal-aimé, venu du Nord et qui fait le délice d'un grand écrivain français.