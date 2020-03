Le jardin de la corne 2/3

Revenons à Ballon pour en apprendre d'avantage sur l'histoire de Perrine et de Jérôme. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la suite du parcours de Jérôme et sur la richesse des terres qu'il ont pu acquérir au fur et à mesure. Le maraîcher nous expliquera entre autre comment il s'est débrouillé pour mettre ses autres connaissances aux profits de leur ferme! Ensuite, petite popotte autour de l'endive pour terminer ce numéro 2.