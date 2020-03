Le jardin de la corne 3/3

Donnons nous rendez vous une dernière fois dans le magnifique jardin de la corne, en compagnie de Chef Graffiti, Perrine et Jérôme. Cette fois ci, nos maraîchers racontent comment s'est bâtie leur ferme. Ensuite, zoom sur le caractère d'une agriculture de la corne saine et riche, proposant des produits de grande qualité, et en perpétuelle évolution ! Puis nous nous quitterons sur une idée de repas sympathique : les minis - épinards !