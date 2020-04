Le jardin potager

Je vous présente l’exemple de Christine.

Formatrice dans une entreprise de nettoyage de la région angevine, Christine partage contre 300€ par an une parcelle de 600 m2 avec trois de ses grands enfants et leur père : pour elle, c’est d’abord le plaisir de travailler la terre.

Cela lui permet aussi des économies mais pas d’atteindre l'auto-suffisance en légumes : les courgettes et les poireaux sortent tout d’un coup alors elle en donne, ou une année il n’y a eu aucune pomme de terre…

Mais cela permet aussi la consommation ses légumes préférés comme les haricots verts fins et de faire des expériences. Son fils Steven a ainsi cultivé l’an passé une vingtaine d'espèces de tomates, tandis que la plus jeune, Faustine, préfère les fleurs, et puis chacun va grapiller les fraises les framboises les grosseilles : en final ce qui plait le plus à Christine, c’est de réunir chaque dimanche sa famille pour le pique nique : on travaille au jardin mais surtout on échange et on est ensemble.

A l’heure actuelle, ce temps convivial est suspendu : une seule personne peut s’y rendre à la fois. Mais les jours heureux reviendront et les jardins cultivés - seulement 1000 parcelles sur Angers par exemple - se doivent d’être développés.

On estime en effet que 15 % d’autonomie alimentaire est atteinte grâce aux jardins cultivés.

Une étude de l'University of Sheffield au Royaume-Uni, (mis en avant par Ingetec), montrent que la surface disponible au sol pour la production agricole dans leur ville, dans les espaces verts publics, que privés, serait plus que suffisante pour satisfaire la demande en fruits et légumes de la population d’une agglomération de près de 600 000 habitants.

Ils ont trouvé 1200 ha dans les parcs jardins privés ou publics ou accotements routiers qui pourraient être transformés en jardins familiaux ou partagés.

Cela représente près de 100 m2 potentiellement cultivable par personne, à comparer au 23 m2 de la surface agricole cultivée en fruits et légumes au Royaume-Uni par habitant par les producteurs professionnels.

La satisfaction des besoins en fruits et légumes pourraient ainsi atteindre 125% si tous les espaces adaptés étaient mis en culture.

L’étude de Sheffield ouvre les yeux sur le potentiel à conquérir ou reconquérir au coeur de nos communes.