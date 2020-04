Le jour où - 13 mai 2020 à 11:30

Toutes les 2 semaines, le mercredi à 11h30

Chef de projet dans la création de sites internet pour l’agence mancelle kocka, Valérie Fade-Py écrit également pour la presse et accompagne les entreprises et les particuliers dans l’élaboration de leur biographie. L’émission Le Jour Où est née de son envie de porter à l’attention des auditeurs des échanges bienveillants et introspectifs sur les motivations d’hommes et de femmes qui se sont engagés dans une évolution de vie ou d’activité. Au-delà d’une simple volonté de changement, ces femmes et ces hommes démontrent leur résolution à s’aiguiller sur le chemin d’une vie dans laquelle ils seront en concordance avec eux-mêmes.