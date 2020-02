Le jour où - 20 février 2020 à 11:30

Au sein de scriptito.fr , Valérie Fade-Py révèle une plume qui s’attache à l’écrit sous toutes ses formes. Assurant la rédaction et l’optimisation de contenus pour le web, elle conçoit des pitchs vidéos pour les entreprises, écrit pour la presse et accompagne les entreprises et les particuliers dans l’élaboration de leur biographie. L’émission Le Jour Où est née de son envie de porter à l’attention des auditeurs des échanges bienveillants et introspectifs sur les motivations d’hommes et de femmes qui se sont engagés dans une évolution de vie ou d’activité. Au-delà d’une simple volonté de changement, ces femmes et ces hommes démontrent leur résolution à s’aiguiller sur le chemin d’une vie dans laquelle ils seront en concordance avec eux-mêmes.