Le Lys Etoilé, la vertu des pierres au poignet

Le Lys Etoilé, un magasin de bijoux angevin, nous ouvre ses portes. Ses créations sont réalisées à partir de pierres naturelles aux vertus particulières. Elles permettent de soulager bien des maux : arthrose, angoisse, migraine, stress, insomnies... On appelle ça la lithothérapie, l'influence bienfaisante de l'énergie des minéraux qui agit sur notre état physique, émotionnel et mental.

Laurent Pichon, le gérant du Lys Etoilé, nous parle plus amplement de sa boutique.