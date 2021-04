Le métier de barman

De la cuisine au service puis à l'art du sommelier et enfin à celui du barman, Laurent Agar a eu la chance de vivre de nombreuses et belles expériences avec toujours le plaisir de faire plaisir. C'est pour transmettre cet amour des métiers hoteliers et maintenant plus spécialement la spécialité de barman qu'il en est venu à les enseigner. Ecoutons ce professeur heureux et enthousiasmant.