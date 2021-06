Le mois de Juin, c'est aussi l'occasion de cuisiner bien et frais 2/3

Cuisiner bien et frais, voilà ce que nous propose cette semaine encore chef Graffiti et ses invités. Des conseils pour le potager, le légume de la semaine et la recette du chef, un menu curieux et gourmand, comme toujours dans Déjeunette et popotte.



Au menu :



Les conseils jardinage de ce mois de Juin, toujours avec Sylvain du domaine du Gros-Chesnay.



Le légume de la semaine, à découvrir en compagnie bien-sûr de Nicolas Jardin des Jardins de Nicolas à Neuvillalais.



Et pour finir, retour du chef Jean-Sébastien Monné au micro de Déjeunette et popotte, le chef de l'Auberge de Bagatelle au Mans, pour sa recette du jour. Une recette fraîcheur à bsae de poisson.