Le monde rural fait avancer le monde

Jean ROUZE, depuis son plus jeune âge est resté fidèle à la terre qui la vu naître. travailler la terre, vivre au rythme des saisons patiemment, confier et rendre grâce pour ce que la nature produit, Jean a un témoignage fort. Car le travail de la terre, c'est pour le monde qu'il le fait.

Il y a quelques années, il a développé à Wambrechies une AMAP, pour produire et diffuser à un collectif la production de son grand jardin. C'est un homme de coeur et de foi, un homme de foi, de relation. Authentique, attentif à la fragilité, il vit de cette écologie intégrale qui prend aussi bien soin de l'homme que de la nature.