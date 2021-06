Comédien de théatre et d'improvisation, chanteur et formateur à l'éloquence Ivan Gouillon a été formé au théatre classique et contemporain par Salvadora Parras : Ivan Gouillon a joué du Shakespeare, Dario Fo, Durringer, Queneau, Feydeau, Dubillard, Pinter ou Marivaux notamment sous la direction de Frédéric Poty, Cyril Tournier, Françoise Maimone et Olivier Rey. Il prète sa voix au studio Anatole depuis 2005. Il met en scène "Deserteurs" un spectacle musical de rue via la compagnie Les charentaises de Luxe en 2010.

Life is a bathroom and I am a boat : En une heure et demie, Ivan Gouillon endosse une multitude de rôles. Ils lui permettent d’offrir une démonstration éclatante de ses dons de danseur de salon, de suborneur de jeunes filles, de crooner de charme, d’esprit vif, incroyablement véloce et élastique. En passant, il nous brosse un portrait vitriolé des figures du siècle qu’il se vante d’avoir rencontrées : Anne Frank, Geneviève de Gaulle, les Beatles, Fitzgerald (dont il fut le modèle pour Gatsby le Magnifique ) ou Michel Drucker. Tous lui doivent beaucoup

Le naturel c'est bien, mais le sublime c'est mieux ! : Où l’on découvre comment un jeune « marlou » mal dégrossi, crapule à la petite semaine et chanteur à ses heures, se retrouve par un curieux concours de circonstances, pris en otage par la plus grande actrice française du monde. Comment au contact de « La Divine », de rencontres en souvenirs, de Saty à Debussy, de Proust à Victor Hugo… il deviendra cet artiste emblématique et mystérieux qui bouleversa l’histoire du XXème siècle. Comment Sarah Bernhardt au crépuscule de sa vie, devenue Pygmalion, inventa Igor de la Cuesta y Villasalero Bukowski (Très librement mais respectueusement inspiré de la biographie de Sarah Bernhardt )