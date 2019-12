Le Nicaragua

Cette semaine les Echos du CCFD TS nous invitent à un voyage, « sécurisé » au Nicaragua.

Pour quoi « sécurisé » ? Parce que ce petit pays, l’un des plus pauvres de la région, s’enfonce depuis avril 2018, dans une crise politique, économique, sociale, multiforme.

Et vit au rythme des manifestations, des répressions violentes des contestataires.de la violence, de la délation. Dans ce climat très détérioré, la microfinance continue de venir au secours du développement et des plus fragilisés.

Une microfinance soutenue par des investisseurs sociaux, dont la SIDI filiale du CCFD TS.

C’est Laurence Estival, journaliste pour FDM qui nous parle de cette institution FDL, Fonds de Développement Local.