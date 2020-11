Le nouveau dictionnaire de la Chanson française avec Fabien Lecoeuvre

FABIEN LECOEUVRE, véritable encyclopédie de la chanson française, est consultant spécialiste musique pour de nombreuses émissions de télévision et de radios. Pendant 13 ans, il a co-animé avec Patrick Sébastien l'émission Les Années Bonheur diffusée sur France 2. Auteur de 60 ouvrages sur la Chanson Française, il est aussi depuis septembre 2019, chaque week-end dans Le Grand Journal d'Europe 1, aux côtés de la journaliste Wendy Bouchard pour raconter de nombreuses anecdotes.

Pour tous les curieux et les passionnés désireux d'apprendre comment se fabrique une chanson : C'est une encyclopédie devenue depuis sa création en 2008 une véritable référence en matière de Chanson Française, consulté et utilisé par de nombreux professionnels de la radio et de la télévision, ce dictionnaire est indispensable. Toutes les générations peuvent se retrouver autour de centaines de mélodies immortelles.

De 1760 à 2020, c'est plus de 250 ans d’histoire de la chanson et plus de 1 000 succès, tous inscrits dans la mémoire collective, que vous retrouverez dans ce dictionnaire. Au total plusieurs milliers de noms parmi les producteurs, les programmateurs, les réalisateurs, les manageurs, les arrangeurs, les ingénieurs du son, les compositeurs, les auteurs, les interprètes sont rassemblés dans cet ouvrage très documenté et fourmillant d'anecdotes rares et inédites. À chaque nouvelle édition, ce dictionnaire nécessite